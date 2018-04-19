Как разные штаты США относятся к биткоину и blockchain?

Правительства американских штатов по-разному относятся к внедрению криптовалюты и blockchain

Согласно Bitcoin.com, в докладе Брукингского института «Blockchain и правительства штатов США: первоначальная оценка» говорится о том, что немалая часть американских штатов проявляет интерес к использованию криптовалюты и технологии blockchain.

Авторы работы выделили несколько основных групп: «Unaware» (Не известно), «Reactionary» (Реакционные), «Appreciative» (Признательные), «Organized» (Организованные), «Actively Engaged» (Активно участвующие) и «Recognizing Innovation Potential» (С признанным инновационным потенциалом).

В группу Unaware вошли штаты, которые не стали принимать соответствующих правил, например Арканзас и Южная Дакота.

Штаты, которые настроены к криптовалютам негативно вошли в группу Reactionary. Таковыми штатами являются Индиана, Айова и Техас.

Штаты, питающие интерес к blockchain и криптовалюте – в группе Appreciative, например Северная Дакота.

Штаты, которые уже приняли положения о криптовалюте в юридических документах оказались в группе Organized. Среди них Вашингтон и Нью-Гемпшир.

Actively Engaged – активно используют в экономике технологию blockchain и криптовалюту. В этот список вошло семь штатов. Среди таких штатов, например, Вермонт.

В группу Recognizing Innovation Potential включены штаты, в которых происходит активное внедрение технологии blockchain и криптовалюты в экономику. Здесь оказались Делавэр, Иллинойс, Аризона.

Самым дружественным к криптовалюте штатом является Вайоминг. Штат Аризона, например, уже реализует сбор налогов в криптовалюте, а штат Джорджия готовится принять аналогичный закон.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о 10 основных тезисах саммита G20. Регулирование криптовалюты было одной из основных тем заседания, а итоговый результат обсуждений может повлиять на мировой крипто-рынок.

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По материалам bitcoin.com