Новое приложение уже доступно для скачивания

Приложение Huawei Wallet официально загружено в Play Store — а значит, будет доступно для пользователей Android в других странах. До сих пор цифровой платежный сервис Huawei могли использовать только жители Китая. Пока известно, что расплачиваться с помощью этого приложения смогут те клиенты, которые зарегистрировали аккаунт Huawei ID.

Пока описание сервиса в магазине приложений Google неточное — неизвестно, в каких странах его можно будет использовать. А среди основных функций указана только возможность добавлять карты для покупок внутри приложения. Вероятно, позже оно будет обновлено для корректного использования иностранцами.

Поскольку конкурирующий сервис Google Pay не был доступен в Китае, это приложение преуспело на местном рынке. Тем не менее, компания теперь ищет новые страны для продвижения своих собственных цифровых платежных услуг.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что был назван первый зарубежный рынок, где заработает Huawei Pay. Компании Huawei Technologies и China UnionPay заключили соглашение, в рамках которого будут работать над выводом на международный рынок системы Huawei Pay, которая сейчас доступна только в Китае.