ICO под угрозой запрета: В Китае готовят новое регулирование

Регулирующие органы Китая готовят новые правила для первичного размещения цифровых монет

Народный банк Китая и Комиссия по регулированию ценных бумаг хотят выработать единую процедуру проведения ICO. До тех пор, пока такие правила не установлены, власти не исключают возможность ограничения подобного привлечения капитала.

Ранее китайские финансовые регуляторы уже обсуждали возможные форматы ограничений. Среди них – контроль за размером ICO, требование раскрыть информацию, предоставить документы о предупреждении рисков и т.д.

Согласно данным недавнего правительственного исследования, за первое полугодие 2017 китайские инвесторы вложили около $385 млн в ICO. Если первичное размещение цифровых монет окажется за рамками закона, возрастет риск дефолта и мошенничества.

В настоящее время любая компания может осуществлять ICO после публикации заявления о намерениях. Также организации имеют право на обмен и продажу новой виртуальной валюты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что еще один регулятор приравнял токены ICO к ценным бумагам. Первичные размещения монет, которые подпадают под эти определения, будут подлежать лицензированию.

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