В Marks & Spencer обратились за поддержкой к Microsoft

Один из крупнейших британских ритейлеров Marks & Spencer Group (M&S) начал сотрудничать с корпорацией Microsoft с целью исследовать возможности искусственного интеллекта (ИИ). В ходе такого стратегического партнерства компании намерены интегрировать ИИ от Microsoft в магазины торговой сети.

Стив Роу

генеральный директор M&S

Отмечается, что команда инженеров Microsoft совместно со специалистами M&S будут работать над внедрением инновационной технологии, чтобы ускорить цифровую трансформацию британского ритейлера.

Кроме этого, Microsoft работает над автоматизированной системой оплаты покупок. По информации источников информационного агентства Reuters, крупная технологическая компания намерена внедрить новую систему, которая сможет отслеживать, что покупатели кладут в свои тележки.

Microsoft начала представлять новые технологические решения для розничных торговцев во всем мире. По данным Reuters, корпорация провела переговоры с Walmart о возможном сотрудничестве. Так, специалисты Microsoft провели эксперименты с различными камерами, которые закрепляли на тележках для покупок для отслеживания, какие товары приобретают покупатели.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung запустила сервис доставки для e-commerce. Платформа Cello Square 3.0 разработана на базе искусственного интеллекта (AI) с целью показать продавцам лучшие судоходные компании и оптимальные варианты доставки.

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По материалам pymnts.com.