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PaySpaceMagazine

Умные магазины: в сети известного ритейлера внедрят ИИ

24.06.2018 10:15

В Marks & Spencer обратились за поддержкой к Microsoft

ИИ-технологии

ИИ в торговле: известный ритейлер заручился поддержкой Microsoft. Фото: cityam.com

Один из крупнейших британских ритейлеров Marks & Spencer Group (M&S) начал сотрудничать с корпорацией Microsoft с целью исследовать возможности искусственного интеллекта (ИИ). В ходе такого стратегического партнерства компании намерены интегрировать ИИ от Microsoft в магазины торговой сети.

Используя силу технологий, мы хотим быть в авангарде тенденции растущей ценности клиентского опыта. Сотрудничая с Microsoft, мы намерены понять, как технология искусственного интеллекта может улучшить сервис наших магазинов. Ведь эффективность более широкого спектра услуг от M&S является ключевой как для нас, так и для мировой торговой индустрии
Стив Роу
генеральный директор M&S

Отмечается, что команда инженеров Microsoft совместно со специалистами M&S будут работать над внедрением инновационной технологии, чтобы ускорить цифровую трансформацию британского ритейлера.

Кроме этого, Microsoft работает над автоматизированной системой оплаты покупок. По информации источников информационного агентства Reuters, крупная технологическая компания намерена внедрить новую систему, которая сможет отслеживать, что покупатели кладут в свои тележки.

Microsoft начала представлять новые технологические решения для розничных торговцев во всем мире. По данным Reuters, корпорация провела переговоры с Walmart о возможном сотрудничестве. Так, специалисты Microsoft провели эксперименты с различными камерами, которые закрепляли на тележках для покупок для отслеживания, какие товары приобретают покупатели.

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Ранее сообщалось о том, что Samsung запустила сервис доставки для e-commerce. Платформа Cello Square 3.0 разработана на базе искусственного интеллекта (AI) с целью показать продавцам лучшие судоходные компании и оптимальные варианты доставки.

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По материалам pymnts.com.

Рубрики: MicrosoftЕвропаНовостиТехнологии
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