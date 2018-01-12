Инфляция в 2017 превысила ожидания Нацбанка — причины

Национальный банк Украины прокомментировал уровень инфляции в 2017 году

В 2017 году потребительская инфляция составила 13.7%, по данным Государственной службы статистики Украины, существенно превысив цель Национального банка. Так, на 2017 год был установлен показатель в размере 8% ± 2 п.п.

В Нацбанке сообщили, что инфляция по итогам года отклонилась от цели главным образом из-за действия факторов, на которые Национальный банк не мог повлиять с помощью инструментов денежно-кредитной политики.

Это обусловлено следующими факторами:

с окращени е предложения отдельных видов товаров из- за неблагоприятных погодных условий в первой половине года

е из- нестабильн ая ситуаци я в животноводстве

ая я рост мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания (в частности, мясо-молочной группы)

увеличение производственных затрат, в частности на оплату труда

быстрое восстановление потребительского спроса

Наиболее существенно на уровень инфляции повлияло подорожание услуг заведений быстрого питания, высшего образования, содержание придомовых территорий.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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