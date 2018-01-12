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Инфляция в 2017 превысила ожидания Нацбанка — причины

12.01.2018 13:59

Национальный банк Украины прокомментировал уровень инфляции в 2017 году

Инфляция в 2017

Инфляция в 2017 ускорилась Фото: kievpravda.com

В 2017 году потребительская инфляция составила 13.7%, по данным Государственной службы статистики Украины, существенно превысив цель Национального банка. Так, на 2017 год был установлен показатель в размере 8% ± 2 п.п.

В Нацбанке сообщили, что инфляция по итогам года отклонилась от цели главным образом из-за действия факторов, на которые Национальный банк не мог повлиять с помощью инструментов денежно-кредитной политики.

Это обусловлено следующими факторами:

  • сокращение предложения отдельных видов товаров из-за неблагоприятных погодных условий в первой половине года
  • нестабильная ситуация в животноводстве
  • рост мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания (в частности, мясо-молочной группы)
  • увеличение производственных затрат, в частности на оплату труда
  • быстрое восстановление потребительского спроса

Наиболее существенно на уровень инфляции повлияло подорожание услуг заведений быстрого питания, высшего образования, содержание придомовых территорий.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Национальный банк на сегодня понизил курс гривны до 28,44 грн/долл. О том, что угрожает финансовой стабильности в 2018 мы писали ранее.

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Рубрики: НовостиУкраина
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