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Инфраструктуру Львова улучшат с помощью данных от мобильного оператора

15.02.2018 15:37

Big data одного из операторов лягут в основу новой транспортной системы Львова

Инфраструктуру Львова улучшат с помощью данных от мобильного оператора. Фото: transphoto.ru

Львовский городской совет, ЛКП «Центр информационных технологий» и ЗАО «ПФ Украины» подписали документ, согласно которому решения по развитию инфраструктуры города будут принимать на основе точных данных.

Так, аналитические данные Городскому центру информационных технологий уже передала компания Vodafone Украина. Они включают неперсонифицированные данные, сформированные на основе предварительных технических задач города. Полученные данные будут проанализированы специалистами центра информационных технологий и использованы для создания новой транспортной системы во Львове. Ожидается, что это поможет повысить качество жизни в городе и внедрять инновации.

Мы начали сотрудничество с Львовской мэрией в направлении анализа больших абонентских данных для совершенствования инфраструктуры города. На этом этапе сотрудничества в рамках меморандума мы анализировали перемещения абонентов Vodafone по городу. Используя эти данные, специалисты смогут учесть транспортные потребности жителей Львова и тех людей, которые ежедневно мигрируют в пределах области. Это существенно упростит процесс совершенствования транспортной системы города
Константин Воробьев
заместитель генерального директора Vodafone Украина

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще один украинский оператор запустил портал мобильных платежных услуг. Теперь не только Киевстар и Vodafone позволяют тратить деньги с мобильного счета на товары и услуги.

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Рубрики: VodafoneКомпанииНовостиТехнологииУкраина
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