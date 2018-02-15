Инфраструктуру Львова улучшат с помощью данных от мобильного оператора

Big data одного из операторов лягут в основу новой транспортной системы Львова

Львовский городской совет, ЛКП «Центр информационных технологий» и ЗАО «ПФ Украины» подписали документ, согласно которому решения по развитию инфраструктуры города будут принимать на основе точных данных.

Так, аналитические данные Городскому центру информационных технологий уже передала компания Vodafone Украина. Они включают неперсонифицированные данные, сформированные на основе предварительных технических задач города. Полученные данные будут проанализированы специалистами центра информационных технологий и использованы для создания новой транспортной системы во Львове. Ожидается, что это поможет повысить качество жизни в городе и внедрять инновации.

Константин Воробьев

заместитель генерального директора Vodafone Украина

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Ранее сообщалось о том, что еще один украинский оператор запустил портал мобильных платежных услуг. Теперь не только Киевстар и Vodafone позволяют тратить деньги с мобильного счета на товары и услуги.

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