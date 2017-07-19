Instagram для торговли: Amazon запустил свой новый сервис

Новый сервис Amazon Spark, напоминающий Instagram, создан для более подробного ознакомления пользователей с товарами и стимулирования к покупкам

Подобно Instagram, пользователи Amazon Spark могут публиковать истории, идеи и картинки товаров, которые им нравятся, а другие могут реагировать на посты комментариями и смайлами (аналог лайков в Amazon Spark).

Компания тестировала Spark в бета-режиме уже несколько месяцев. Теперь сервис стал доступен для потребителей в США и пока только в приложении Amazon для iPhone. Цель нового сервиса — перенести пользовательскую активность вокруг продуктов из других платформ обратно в Amazon. Так, от вдохновения товаром пользователь сможет в один клик перейти непосредственно к его приобретению.

Новый пользователь должен выбрать как минимум 5 категорий, соответствующих его интересам. Эта информация позволит приложению создать для каждого персонализированную ленту постов — подборку товаров, картинок и идей, которые скорее всего заинтересуют пользователя.

В ленте могут появляться и обзоры продукта — например, если кто-то захочет поделиться своим опытом пользования тем или иным товаром. Но чаще всего основным наполнением ленты будут красивые фотографии, где продаваемый продукт будет не так очевиден и вплетен в композицию снимка.

Если на фото будут товары, которые продаются на Amazon, в правом нижнем углу будет иконка в виде корзины с номером. Эта цифра показывает, сколько предметов с фотографии можно купить на Amazon.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon разрабатывает собственный мессенджер. Anytime от Amazon сможет стать достойным конкурентом для Facebook Messenger и WhatsApp.

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По материалам techcrunch.com