Instagram стимулирует пользователей совершать покупки — исследование

Социальная сеть Instagram, которой ежедневно пользуется более 400 млн людей по всему миру, способствует продажам в мире моды

Опросив 2 тыс пользователей Instagram, компания Dana Rebecca Designs обнаружила, что 72% из них совершали покупки из сферы стиля и красоты, увидев что-то в Instagram. В частности, 29% после просмотра приложения купили ювелирные украшения или аксессуары.

Как отмечается в исследовании, наиболее часто покупаемыми после посещения Instagram являются одежда, косметика, обувь и украшения. И хотя большинство респондентов, совершивших покупки под влиянием постов в Instagram, оказались женщинами, авторы исследования добавляют, что мужчины в 5 раз чаще поддаются соблазну купить обувь, увиденную в приложении.

На вопрос, какая социальная сеть больше всего провоцирует их на покупки, 50% респондентов указали Instagram, 23% — Facebook, 22% — Pinterest, 3% — Twitter, а остальные — Snapchat.

Феномен покупок, провоцируемых соцсетями, вдохновляет некоторых ритейлеров на то, чтобы сфокусироваться на своем продвижении на этих платформах. Ранее в этом году даже онлайн-гигант Amazon начал платить популярным в YouTube, Instagram и Facebook пользователям за покупки, спровоцированные их постами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что объем рынка e-commerce в развивающихся странах вырастет на 340%. В течение ближайших трех лет количество онлайн-покупателей в странах БРИКС удвоится.

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По материалам pymnts.com