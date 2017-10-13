Инвестиции в финтех снова растут: результаты второго квартала 2017 года

Большая часть финансирования пришлась на PE и M&A

Глобальный рынок финансовых технологий существенно вырос во втором квартале 2017 года, а общий объем инвестиций более чем удвоился по сравнению с четвертым кварталом 2016 года и составил $8,4 млрд, общее количество сделок за этот период составило 293.

Большая часть финансирования пришлась на сделки Private Equity (прямые инвестиции) и M&A (слияние и поглощение).

Технология блокчейн остается сильной областью для инвестиций. В последнее время ее охват расширился далеко за пределы банковского дела: сейчас ее используют в сферах страхования, здравоохранения и управления.

Большая часть финансирования сектора финансовых технологий поступила от инвесторов из США, в основном за счет инвестиций в размере $3,6 млрд в канадскую финтех-компанию DH Corp.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что правительство Китая намерено установить контроль над финтехом страны. Регуляторы Китая приобретут акции китайских финтех-компаний.

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По материалам finextra.com