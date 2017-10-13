Правительство Китая намерено установить контроль над финтехом страны

Регуляторы Китая приобретут акции китайских финтех-компаний

Китай надеется получить больше контроля над крупнейшими технологическими компаниями страны, включая Tencent, Weibo и одно из подразделений Alibaba.

Согласно сообщению The Wall Street Journal, китайское правительство не только намерено получить долю в компаниях, но и хочет иметь право голоса в корпоративных решениях. Сейчас регуляторы обсуждают вопрос о приобретении 1% акций Tencent и Weibo, а также Youku Tudou.

Впервые такая инициатива была озвучена весной 2016 года, когда официальный Пекин предложил следующую схему: приобретение 1% акций компаний правительством в обмен на представительство в совете директоров.

Несмотря на то, что многие были уверены, что такая инициатива не будет реализована — ввиду риска судебных разбирательств и высокой стоимости акций — регуляторы Китая и People.cn, веб-сайт газеты Коммунистической партии Китая People’s Daily, уже приобрели менее 2% акций мобильной новостной платформы Yidian Zixun и пекинской компании Beijing Tiexue Tech Co. Взамен инвесторы получили возможность назначить правительственного чиновника членом совета директоров и, таким образом, иметь право голоса в решениях компании.

Более того, источник знакомый с ситуацией, сообщил о том, что в итоге такую процедуру должны будут пройти все компании, поэтому, чем раньше они это сделают, тем больше конкурентного преимущества у них будет.

Компании уже начали выражать обеспокоенность касательно данной инициативы, однако технологические гиганты, такие как Alibaba и Tencent, делают все возможное, чтобы не лишиться благосклонности Пекина. Так, основатель Alibaba Джек Ма создает фонд с целью привлечения 100 млрд юаней ($15,2 млрд) от других предпринимателей с целью создания возможностей для малообеспеченных слоев населения, что на данном этапе является приоритетной задачей для президента Китая Си Цзиньпина.

Более того, Alibaba, Tencent, Baidu и другие китайские компании инвестируют $11,7 млрд в провайдера беспроводных услуг China Unicom, в рамках правительственной инициативы по привлечению средств частного сектора в государственные компании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что подавляющее большинство китайцев готовы к жизни без наличных денег. Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 6,596 потребителей из 324 городов в Китае, 40% китайцев могут обойтись менее чем 100 юанями ($15,2) наличкой, а 14% и вовсе обходятся без банкнот.

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По материалам pymnts.com