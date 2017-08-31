Инвестиции в криптовалюты: эксперты советуют вкладывать в Лайткоин

С начала года курс Лайткиона вырос на рекордные 1300%

Криптовалютный рынок продолжает развиваться стремительными темпами. Суммарная рыночная капитализация криптовалют в настоящее время составляет более $160 млрд. Для сравнения, в начале августа капитализация составляла $90 млрд, а в середине июля — $66 млрд на фоне беспокойства инвесторов относительно хардфорка Биткоина и / или коррекции после резкого роста в начале 2017 года.

В текущем месяце Биткоин преодолел отметку в $4,5 тыс. Аналитики прогнозируют рост курса до $5 тыс, другие — до $7,5 тыс или даже $10 тыс уже к концу года.

В то же время, инвесторы советуют пользователям рассмотреть возможность инвестиций в Лайткоин — в криптовалюту, которую часто называют «серебром» в сравнении с «золотым» Биткоином.

Сейчас курс Лайткоина находится на уровне $62, а рыночная капитализация криптовалюты составляет $3 млрд, что делает ее пятой крупнейшей цифровой валютой. Сейчас на рынке насчитывается около 52 млн Лайткоинов, а максимальное количество монет не может превышать 84 млн. Лимит для Биткоина находится на уровне 21 млн BTC.

С начала года цена Лайткоина выросла на рекордные 1300%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что, по мнению Павла Дурова, криптовалюты — это шанс перестать зависеть от доллара. Павел Дуров советует российским властям серьезно задуматься о признании криптовалюты биткоин.

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По материалам seekingalpha.com