Искусственный интеллект будет управлять службами такси в Японии

Участие в проекте примут сразу несколько операторов такси

Сегодня корпорация Sony заявила, что в Японии будет создана система пассажирских перевозок на базе искусственного интеллекта. В партнерстве с пятью службами такси этот сервис будет использовать искусственный интеллект для управления работой диспетчеров и прогнозирования спроса, обусловленного погодой, трафиком и местными мероприятиями.

Sony запустит новую систему перевозок уже этой весной в сотрудничестве с такими компаниями как Daiwa Motor Transportation, Hinomaru Kotsu, Kokusai Motorcars, Green Cab и Checker Cab Group. Также данный сервис предложат внедрить и другим японским службам такси.

Sony — не единственная компания, которая предложила использовать искусственный интеллект в управлении таксопарками. Конкуренцию ее сервису составит совместная разработка Toyota и JapanTaxi, самого крупного оператора такси в Японии. Компании объявили о партнерстве в прошлом месяце.

Uber также пытается укрепить свои позиции на японском рынке такси. На днях глава компании Дара Хосровшахи заявил, что компания хочет сформировать более тесное партнерство с японскими компаниями такси. Добавив, что Япония — «невероятная возможность» и предыдущий подход компании «откровенно не сработал».

Тем не менее на этом рынке американский сервис столкнется с некоторыми сложностями. Из-за требований, которые обязывают водителей такси иметь специальные лицензии, такие компании как Uber не могут предложить свои услуги в Токио и других крупных городах Японии (вместо этого Uber активно развивается в маленьких городах и сельских районах, где компании такси и вовсе отсутствуют).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что вскоре запустится первое в мире беспилотное воздушное такси. Согласно проекту, максимальная длительность полета составит 30 минут, а максимальная скорость — 100 км/ч.

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