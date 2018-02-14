close-btn
PaySpaceMagazine
Свежий номер PaySpace Magazine 2017 #2
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Вскоре запустится первое в мире беспилотное воздушное такси

14.02.2018 15:12

Согласно проекту, максимальная длительность полета составит 30 минут, а максимальная скорость — 100 км/ч

Вскоре запустится первое в мире беспилотное воздушное такси. Фото: thenational.ae

Необычный вид транспорта — автономное (не пилотируемое человеком в кабине) воздушное такси — в ближайшем будущем появится в небе над Дубаем, крупнейшим городом Объединенных Арабских Эмиратов. Амбициозный проект был представлен на 6-м Всемирном правительственном саммите, посвященном вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни.

Инициатором запуска нового вида такси стало Управление по дорогам и транспорту Дубая, которое пригласило к сотрудничеству немецкую компанию Volocopter.

Воздушное такси будет отвечать высоким стандартам безопасности и надежности. Пилотирование будет осуществляться автопилотом, действующим при помощи системы программирования специальных маршрутов на основе GPS-навигатора. Контроль за движением такси будет осуществлять находящийся на земле оператор
Управление по дорогам и транспорту Дубая

В презентационных материалах отмечается, что воздушное такси — экологически чистый вид транспорта, так как он будет работать на электричестве. Согласно проекту, максимальная длительность полета составит 30 минут, а максимальная скорость — 100 км/ч. Максимальная высота полета составит 2 тыс метров.

Заказать воздушное такси можно будет при помощи смартфона, на который клиенту поступит сообщение о подтверждении полета и детальный план маршрута. При этом авторы проекта обещают, что «воздушное такси приземлится вовремя и максимально близко к пункту назначения».

Проект по запуску в эксплуатацию воздушного такси станет частью масштабного плана властей Дубая по внедрению новейших технологий в сферу общественной жизни и услуг.

Ранее премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил, что к 2030 году 25% мобильного парка города должны составить самодвижущиеся транспортные средства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber может запустить беспилотное такси совсем скоро. Uber вскоре задействует инновационные технологии в сфере перевозки пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Uber и Яндекс.Такси объединили свои сервисы в нескольких странах

По материалам tass.ru

Рубрики: КомпанииНовостиТехнологии
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме