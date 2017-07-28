Известная криптовалютная биржа советует пользователям вывести биткоины

На фоне опасений возможности форка Bitcoin Cash (BCC) 1 августа, криптовалютная биржа Coinbase опубликовала уведомление для своих пользователей

Биржа отправила клиентам на электронные почты уведомление о том, что Coinbase не будет поддерживать токены BCC, которые сгенерируются, если форк состоится. Компания заявила, что поддержка BCC для нее нецелесообразна.

Coinbase также советует клиентам снять свои биткоины (BTC), если после форка они захотят начать использовать BCC.

Биржа приостановит торги на короткое время после форка, чтоб защитить средства пользователей до тех пор, пока не завершатся изменения в сети Bitcoin.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в США приравняли токены ICO к ценным бумагам. Соответствующее решение приняла американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

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По материалам cointelegraph.com