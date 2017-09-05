Известный провайдер мобильных терминалов активно расширяется в Европе

В рамках европейской экспансии компания увеличит количество своих рынков вдвое

Провайдер mPOS-терминалов SumUp объявил о выходе на рынки еще 15 европейских стран.

С сегодняшнего дня владельцы малого бизнеса в Финляндии, Греции, Литве, Норвегии и Словении могут принимать карточные платежи с помощью своих мобильных телефонов и считывателя карт SumUp Air. При этом с них не будет взиматься ежемесячная плата или накладываться какие-либо контрактные обязательства.

Более того, к концу октября этого года завершится запуск сервиса в Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Венгрии, Латвии, Люксембурге, Словакии, на Мальте и Кипре. В целом эта европейская экспансия удвоит количество рынков, на которых работает компания.

Компания планирует также расширить существующие партнерские отношения на новых рынках. Среди партнеров SumUp в Европе числятся Metro Cash & Carry, Unicredit, UBS, Tupperware и mytaxi.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в киевских ресторанах установят терминалы для оплаты криптовалютой. Криптотерминалы уже установлены в трех ресторанах столицы.

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По материалам thepaypers.com