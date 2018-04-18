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PaySpaceMagazine

Американская платежная система подключилась к блокчейн-пропаганде

18.04.2018 13:15

Американский платежный гигант будет продвигать Blockchain

Платежная система будет продвигать технологию Фото: investopedia.com

Американская финансовая корпорация Discover Financial Services стала членом Палаты цифровой коммерции (CDC), чтобы помочь этому объединению пропагандировать технологию Blockchain по всему миру.

Discover является одним из крупнейших эмитентом карт в США. Кроме этого, она работает в более чем 185 странах.

Периан Боринг, президент CDC, утверждает, что членство Discover в Палате — «хороший признак роста и развития блокчейн-индустрии, в которой участвует одна из крупнейших компаний».

Как стало известно, ранее Discover уже сотрудничала с CDC. Уже тогда финансовая компания начала интересоваться технологией Blockchain. В настоящий момент основная сфера деятельности Discover в CDC — это работа «с промышленностью и правительством», где блокчен пока остается неизведанной.

У многих финансовых регуляторов США (Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Управление по контролю за иностранными активами) свой подход к отрасли блокчейна. Однако нет центральной точки соприкосновения, и никто из них не знает, кто над чем имеет юрисдикцию

У многих финансовых регуляторов США (Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Управление по контролю за иностранными активами) свой подход к отрасли блокчейна. Однако нет центральной точки соприкосновения, и никто из них не знает, кто над чем имеет юрисдикцию
Периан Боринг
президент CDC

Чтобы усугубить проблему, законодательные органы разрабатывают свои правила. Боринг сказала, что важно унифицировать эти стандарты в нормативном пространстве и разработать оптимальных подход касательно блокчейна.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что Mastercard нашел еще одно применение технологии блокчейн. Платежный гигант подал патентную заявку на новое решение, в котором блокчейн рассматривается как способ защиты идентификационных данных. В отличие от публичного блокчейна, предлагаемая Mastercard сеть позволит лишь определенным нодам вносить данные.

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По материалам coindesk.com

Рубрики: BlockchainНовостиСША
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