Американская платежная система подключилась к блокчейн-пропаганде

Американский платежный гигант будет продвигать Blockchain

Американская финансовая корпорация Discover Financial Services стала членом Палаты цифровой коммерции (CDC), чтобы помочь этому объединению пропагандировать технологию Blockchain по всему миру.

Discover является одним из крупнейших эмитентом карт в США. Кроме этого, она работает в более чем 185 странах.

Периан Боринг, президент CDC, утверждает, что членство Discover в Палате — «хороший признак роста и развития блокчейн-индустрии, в которой участвует одна из крупнейших компаний».

Как стало известно, ранее Discover уже сотрудничала с CDC. Уже тогда финансовая компания начала интересоваться технологией Blockchain. В настоящий момент основная сфера деятельности Discover в CDC — это работа «с промышленностью и правительством», где блокчен пока остается неизведанной.

У многих финансовых регуляторов США (Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Управление по контролю за иностранными активами) свой подход к отрасли блокчейна. Однако нет центральной точки соприкосновения, и никто из них не знает, кто над чем имеет юрисдикцию

Периан Боринг

президент CDC

Чтобы усугубить проблему, законодательные органы разрабатывают свои правила. Боринг сказала, что важно унифицировать эти стандарты в нормативном пространстве и разработать оптимальных подход касательно блокчейна.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что Mastercard нашел еще одно применение технологии блокчейн. Платежный гигант подал патентную заявку на новое решение, в котором блокчейн рассматривается как способ защиты идентификационных данных. В отличие от публичного блокчейна, предлагаемая Mastercard сеть позволит лишь определенным нодам вносить данные.

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По материалам coindesk.com