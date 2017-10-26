Как дома: отделения известного европейского банка преобразятся

Банк открывает в Европе инновационные «клиентские дома»

ING, нидерландская фингруппа со 150-летней историей, акцентирует внимание на преображении своих отделений. В частности, в Бельгии банк открыл свой первый высокотехнологичный «клиентский дом».

Новый филиал находится в городе Вавре. В нем клиенты могут как обратиться к сотрудникам банка, так и воспользоваться цифровыми банковскими инструментами. Кроме того, все подобные филиалы в обязательном порядке будут предлагать клиентам кофе. В «клиентских домах» будут также конференц-залы, оборудованные экранами и системами видеоконференций.

Исполнительный директор ING в Бельгии Эрик Ван Ден Эйнден убеждег, что в клиентских домах люди должны чувствовать себя как дома.

Банк планирует открыть еще 15 клиентских домов в Бельгии к концу 2020 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что европейский банк оценил работу своих автоматизированных отделений. Прогрессивные электронные отделения проработали уже 7 месяцев.

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По материалам finextra.com