Как дома: отделения известного европейского банка преобразятся

Банк открывает в Европе инновационные «клиентские дома»
ING, нидерландская фингруппа со 150-летней историей, акцентирует внимание на преображении своих отделений. В частности, в Бельгии банк открыл свой первый высокотехнологичный «клиентский дом».
Новый филиал находится в городе Вавре. В нем клиенты могут как обратиться к сотрудникам банка, так и воспользоваться цифровыми банковскими инструментами. Кроме того, все подобные филиалы в обязательном порядке будут предлагать клиентам кофе. В «клиентских домах» будут также конференц-залы, оборудованные экранами и системами видеоконференций.
Исполнительный директор ING в Бельгии Эрик Ван Ден Эйнден убеждег, что в клиентских домах люди должны чувствовать себя как дома.
Банк планирует открыть еще 15 клиентских домов в Бельгии к концу 2020 года.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что европейский банк оценил работу своих автоматизированных отделений. Прогрессивные электронные отделения проработали уже 7 месяцев.
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По материалам finextra.com