Кофе и биометрия: европейский банк открыл инновационные отделения

Lloyds Bank открывает сеть современных отделений, которые объединяют персонализированный клиентский опыт с инновационными технологиями

В то время, как многие банки продолжают закрывать свои отделения, британский Lloyds Bank открыл отделение нового типа.

Новое отделение британского банка Lloyds в городе Манчестере совмещает в себе кофе и биометрические технологии. Новое отделение стало самым дорогим в сети банка: на его реконструкцию было потрачено около 3 млн фунтов стерлингов.

Банковское отделение совмещает в себе кафе наряду с прохладными офисными помещениями. Клиенты, которые арендуют в банке ячейку, могут получить доступ к ней, используя технологию распознавания отпечатков пальцев.

Инновационные отделения будут не только у Lloyds. В следующем месяце похожие отделения с современным дизайном, зоной кофе и безопасным доступом к онлайн-банкингу откроет Nationwide.

Пфодлер уточнил, что отделение в Манчестере является первым из небольшого числа флагманских филиалов, которые будут открыты под брендами Lloyds Bank, Halifax и Bank of Scotland.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупнейшие банки США перейдут на возобновляемую энергию. Офисы JPMorgan и Citigroup будут использовать только возобновляемую энергию уже через три года.

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По материалам theguardian.com