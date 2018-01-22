Азиатский клон Snapchat привлек $50 млн на развитие распознавания лиц и AR

Когда-то в Facebook пытались купить приложение Snow, но сегодня этот клон Snapchat самостоятельно собрал $50 млн инвестиций от SoftBank и Sequoia China

Селфи-приложение Snow стало вирусным в Азии — корейская фирма Naver, которая уже прославилась своим мессенджером Line, теперь успешно популяризирует новый проект в Японии, Корее, Китае и других азиатских странах. Пользователи полюбили приложение за фильтры, стикеры и расширенный функционал. Так как Snapchat не стал популярным в Азии, Naver смогла перехватить инициативу.

Теперь приложение сможет заняться разработкой новых проектов — дополненной реальности (AR) и распознавания лиц. Именно на эти цели пойдут $50 млн инвестиций, которые компания привлекла от венчурного финтех-фонда Sequoia China и телекоммуникационной компании SoftBank.

Компания также планирует потратить инвестиции на адаптацию приложения к китайской аудитории и выстраивать тесные связи с Китаем. Маркетологи Snow не раскрывают всех деталей, но подтверждают, что Китай — их основной приоритет. Известно, что еще ровно год назад приложением пользовалось по 40-50 млн людей в месяц. Новых цифры Snow пока держит в секрете.

Теперь Snow уже сложно считать клоном Snapchat. Например, из приложения убрали поддержку чатов — теперь это исключительно селфи-приложение. Благодаря этому в Snow стало больше разных фильтров для селфи, стикеров, а эффект дополненной реальности (AR) усилился.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В рамках этой сделки Softbank выкупила 20% акций Snow. В последнее время Softbank очень активен — три дня назад эта же компания заключила многомиллиардную сделку с Uber.

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