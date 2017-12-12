Какие интернет-магазины предпочитают украинцы — исследование

Универсальные магазины охватывают 53,7% аудитории

По данным Ассоциации ритейлеров Украины, посетители онлайн-магазинов отдают предпочтение универсальным магазинам, где можно купить разные категории товаров. Их итоговый охват аудитории составляет 53,7%.

Остальные значительно отстали. Техника для дома добилась охвата в 12,3%, fashion-ритейл – в 11%, портативная электроника и косметика – примерно по 9%. Остальные категории суммарно достигли охвата в 5%.

При этом, по категориям времени пребывания на сайте и «глубине просмотра» лидируют другие секторы. Так, дольше всего пользователи остаются на сайтах fashion-ритейлеров: почти 8 минут. Быстрее всего с выбором определяются покупатели портативной электроники и гаджетов.

По глубине просмотра рейтинг также возглавляют Fashion-магазины. В среднем один пользователь, посетивший сайт этого сегмента ритейлеров, 8,7 раза переходит со страницы на страницу.

У других этот показатель скромнее: покупатели косметики посещают 6,3 страниц за сеанс, а техники для дома – 5,8. Замыкает рейтинг снова портативная электроника – всего 3,5 страницы за визит.

Следует отметить, что внедрение технологии 3G заметно ускорило «мобилизацию» интернета и вынудило ритейлеров активней внедрять новые технологии. Уже две трети украинских посетителей покупают товары в интернете с помощью мобильных устройств.

Чаще всего клиентами интернет-магазинов являются люди от 25 до 44 лет — более 50%, еще 30% — люди 18-24 лет и от 45 до 54 лет. Старшее поколение (от 55-ти) обеспечивает украинским онлайн-ритейлерам всего лишь 18%.

Для сбора информации использовались сервисы Similarweb и alexa.com, которые дополнялись данными из других открытых источников. В материале анализируется период с 1 ноября 2016 года по 31 октября 2017-го, поскольку у ритейлеров разного профиля разные «пиковые» периоды продаж.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что службы доставки пока не подтверждают открытие в Польше склада Amazon для работы с Украиной. Крупные украинские службы доставки прокомментировали распространяемую СМИ информацию.

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По материалам rau.ua