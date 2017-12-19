Капитализация биткоина снижается на фоне роста других криптовалют

С начала года общая стоимость криптовалют выросла в 35 раз

Сегодня, 19 декабря, подавляющее большинство альткоинов демонстрируют уверенный рост на фоне некоторого снижения спроса на биткоин, индекс доминирования которого вновь вернулся к отметкам ниже 50%.

В частности, за последние сутки значительно выросли в цене все наиболее ликвидные альткоины из первой десятки рейтинга. При этом двузначный рост продемонстрировали Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Cardano, DASH и NEM.

При этом ETH торгуется на отметках выше $860, Litecoin преодолел рубеж в $360, цена DASH — выше $1200, Monero приближается к $400, а NEM преодолел психологическую отметку в 1 доллар США. Кроме того, к рекордным значениям приближается цена Bitcoin Cash.

Совокупная стоимость альткоинов перешагнула рубеж в $300 млрд. При этом общая капитализация рынка криптовалют (включая биткоин) составляет $630 млрд. Текущее значение суточного объема торгов составляет $43,8 млрд, что свидетельствует о достаточно высокой оборачиваемости активов на рынке.

По состоянию на 1 января 2017 года объем капитализации рынка криптовалют составлял всего $18 млрд. Если учесть текущее значение этого показателя ($630 млрд), то можно прийти к выводу, что с начала года общая стоимость криптовалют выросла в 35 раз.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что впервые отметку в $1250 преодолела криптовалюта, не связанная с Bitcoin. Цифровой актив пересек барьер в $1000 и продолжил стремительный рост.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС обяжет криптообменники идентифицировать пользователей

По материалам forklog.com