Карточные платежи в Украине выросли на 14%

ПриватБанк в августе обеспечил 10 млрд «кешлесса»

Через сеть торговых терминалов ПриватБанка в августе украинцы оплатили покупок на общую сумму 10 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Показатель августа является рекордным. Для сравнения, показатель мая составляет 9,4 млрд грн.

В банке сообщают, что за последний месяц количество оплат покупок картами выросло на 14% – до 56,5 млн операций. Сейчас в сети банка работает 139 тыс POS-терминалов, на каждый терминал в месяц приходится более 400 «кешлесс»-клиентов.

Почти половина карточных расходов украинцев по-прежнему приходится на покупку еды – 4,4 млрд грн. При этом средний чек в супермаркетах в августе равнялся приблизительно 110 грн.

Второе место по карточным платежам занимает электроника и бытовая техника. Это почти 1 млрд грн. Также украинцы активно пользуются «кешлессом» в аптеках (535 млн грн), ресторанах и кафе (501 млн грн), автосервисе (323 млн грн).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине стремительно растут безналичные расчеты. С начала 2017 года доля безналичных расчетов в общем объеме операций с платежными картами в Украине составила 38,1%, увеличившись почти на 3%.

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