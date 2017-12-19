Каждая шестая компания в ЕС продает свои товары и услуги онлайн

При этом предприниматели сталкиваются с некими трудностями, торгуя в пределах ЕС

Примерно каждая шестая европейская компания из тех, в которых работает более 10 человек, в прошлом году продавала свои товары и услуги онлайн. Почти все они занимаются онлайн-продажами внутри своей страны. Менее половины торгуют с клиентами из различных стран ЕС, а четверть — с другими зарубежными странами.

Такие статистические данные предоставляет Евростат. Отмечается, что доля предприятий ЕС, занимающихся веб-продажами, увеличилась с 12% в 2010 году до примерно 16% в 2014 году, и с тех пор удерживается на относительно стабильном уровне.

97% европейских компаний, продающих в Интернете в прошлом году, торговали в своей же стране, 44% — с другими странами ЕС и 28% — со странами, не входящими в ЕС.

Европейский союз пытается превратить регион в единый цифровой рынок. Покупка чего-либо в Интернете должна происходить так же легко и гладко, как покупка в физическом магазине, независимо от того, в какой стране ЕС находятся продавец и покупатель.

Тем не менее, две из пяти компаний, занимающихся онлайн-продажами в странах-членах ЕС, сообщили о возникших трудностях. В основном они связаны с расходами на доставку и лингвистическими барьерами. Кроме того, к главным проблемам предприниматели относят адаптацию маркировки продуктов и решение жалоб и споров.

Cамая высокая концентрация компаний, занимающихся онлайн-торговлей, приходится на Ирландию (26%), Швецию (25%) и Данию (24%).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что службы доставки попросили наложить вето на закон о посылках из-за рубежа. Крупнейшие почтово-логистические компании подписали совместное Обращение к Президенту Украины с просьбой наложить вето на норму Закона о налогообложении «четвёртой посылки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие интернет-магазины предпочитают украинцы — исследование

По материалам ecommercenews.eu