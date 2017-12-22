Каждую неделю запускается около 200 ICO-проектов

При этом успешных ICO наблюдается лишь несколько в месяц

На 2017 год пришелся бум развития ICO-проектов. В начале года каждую неделю запускалось около 5 новых ICO, сейчас этот показатель вырос до 200. Об этом заявил сооснователь CryptoBazar Fund Андрей Юдин.

Он также рассказал, что успешными ICO-проектами становятся системообразующие, например Universa, а также финтех-проекты: банки, кредитование, биржи.

В свою очередь, основатель CryptoBazar Fund Олег Иванов заявил, что из-за увеличения числа ICO-проектов происходит математическая корреляция и количество успешных ICO, которые достигают сбора желаемых средств, постепенно снижается.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Беларуси легализуют майнинг и криптовалюты. На криптовалютные операции будут введены налоговые льготы.

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По материалам plusworld.ru