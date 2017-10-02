Киберполиция задержала мошенника, промышлявшего на одной из e-commerce платформ

Мошенник искал потенциальных жертв, размещая объявления на известном интернет-ресурсе

Задержан 26-летний житель Николаева, который в течение года выманивал деньги у своих жертв под предлогом продажи различных товаров и аренды квартир в курортных городах Украины на известном интернет-ресурсе.

Полицейские установили, что мошенник тщательно конспирировался. Так, он размещал объявления на сайте, находясь в общественных местах со свободным доступом к интернету, чтобы усложнить определение его местонахождения. У знакомого он приобрел банковские карточки, на которые получал деньги от потерпевших. А снимал деньги с банкоматов в медицинской маске, чтобы камеры терминалов не зафиксировали его лицо.

Сотрудники киберполиции установили его причастность к совершению 14 фактов мошенничества. У злоумышленника изъято мобильные телефоны и банковские карточки, которыми он пользовался при совершении мошеннических действий. Их номера указаны на сайте Департамента киберполиции.

Кроме того, находясь в розыске, злоумышленник успел завладеть двумя автомобилями под видом их аренды, и продать их в разных городах Украины.

Суд признал мошенника виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Позже мужчине выставили подозрения в совершении еще двух уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Теперь ему грозит до 8 лет заключения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что мошенники нашли новый способ взломать интернет-банкинг Приват24. Для незаконного доступа к Приват24 мошенники используют SIM-карты.

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