Киевстар хочет получить разрешение на осуществление банковских операций

Компания собирается подать необходимые документы в НБУ уже в понедельник

Отечественный оператор «Киевстар» намерен получить разрешение регулятора на осуществление отдельных банковских операций. Об это сообщил президент компании Петр Чернышов в ходе лекции «Бизнес будущего» в Киеве.

Однако президент компании не раскрыл подробностей fintech-проекта.

По мнению Петра Чернышова, тенденции в бизнесе показывают на уменьшение роли посредников, в том числе банков, страховых компаний и агентств недвижимости. Он отметил, что Интернет и смартфоны очень удешевляют их услуги.

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Ранее сообщалось о том, что создатели Monobank назвали сроки запуска еще одного банка в смартфоне. iBox Bank станет вторым мобильным банком в Украине.

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По материалам interfax.com.ua