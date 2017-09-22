Китай сменит главу Центробанка впервые за 15 лет

На данный момент есть два кандидата на эту должность

Центробанк Китая впервые за последние 15 лет получит нового руководителя. Окончательный выбор кандидата на эту важную должность продемонстрирует, какой курс выбирает Пекин на ближайшие годы.

Чжоу Сяочуань, глава Народного банка Китая, уходит на пенсию. Он занимал свою должность с 2002 года, таким образом, дольше всего руководил центробанком не только в Китае, но и среди стран большой двадцатки.

Одним из его величайших достижений стало прекращение прямой привязки юаня к доллару, что позволило рыночным силам играть большую роль в установлении ценности валюты.

Под руководством 69-летнего Чжоу также наблюдался рост роли китайской валюты в международной торговле и финансовой системе. Это привело к тому, что в октябре прошлого года юань официально стал резервной валютой.

На место Чжоу сейчас есть два основных претендента — Го Шуцин и Цзян Чаолян. В настоящее время Го возглавляет комиссию по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC). Ранее он возглавлял регулирующий орган по ценным бумагам, занимал пост председателя государственного строительного банка Китая и возглавлял Государственную администрацию иностранных валют.

Цзян Чаолян был назначен секретарем Коммунистической партии провинции Хубэй в октябре прошлого года и является председателем двух государственных банков — Банка связи и Сельскохозяйственного банка Китая, а также главой Китайского банка развития, государственного финансового учреждения.

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В конце лета стало известно о том, что Президент Украины внесет на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру на пост главы Национального банка до конца сентября. Напомним, в мае предыдущая глава НБУ Валерия Гонтарева покинула свой пост.

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По материалам CNBC