Стало известно, когда Порошенко внесет кандидатуру на пост главы НБУ

На эту должность президент рассматривает две кандидатуры

Президент Украины Петр Порошенко внесет на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру на пост главы Национального банка до конца сентября. Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

Напомним, в начале июня общественная коллегия совета Национального банка Украины порекомендовала президенту выдвинуть кандидатами на должность главы НБУ главу совета Ассоциации банков Станислава Аржевитина, главу общественной коллегии совета НБУ Анатолия Гулея и главу совета НБУ Богдана Данилишина.

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Ранее сообщалось о том, что Нацбанк снял ограничения на выдачу валюты вкладчикам. Национальный банк отменяет последние ограничения на выдачу средств с банковских счетов.

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По материалам ubr.ua