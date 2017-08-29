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Стало известно, когда Порошенко внесет кандидатуру на пост главы НБУ

29.08.2017 10:33

На эту должность президент рассматривает две кандидатуры

Стало известно, когда Порошенко внесет кандидатуру на пост главы НБУ. Фото: 20khvylyn.com

Президент Украины Петр Порошенко внесет на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру на пост главы Национального банка до конца сентября. Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

Напомним, в начале июня общественная коллегия совета Национального банка Украины порекомендовала президенту выдвинуть кандидатами на должность главы НБУ главу совета Ассоциации банков Станислава Аржевитина, главу общественной коллегии совета НБУ Анатолия Гулея и главу совета НБУ Богдана Данилишина.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк снял ограничения на выдачу валюты вкладчикам. Национальный банк отменяет последние ограничения на выдачу средств с банковских счетов.

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По материалам ubr.ua

Рубрики: БанкиНБУНовостиУкраина
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