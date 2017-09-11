Китай станет лидером в сфере робототехники раньше, чем ожидалось

К 2018 году Китай утроит продажи робототехники

Столкнувшись с ростом затрат на рабочую силу, Китай делает все возможное, чтобы утвердиться в качестве мирового лидера по производству робототехники.

Китай уже является крупнейшим в мире покупателем промышленных роботов, но отстает от Японии — своего многолетнего конкурента на азиатском рынке — когда речь идет о разработке технологий.

Однако ситуация может вскоре измениться. Согласно отчету Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), к 2018 году Китай утроит продажи роботов. К 2019 году IFR прогнозирует, что на фабриках по всему миру будет установлено более 1,4 миллиона новых промышленных роботов, а на Китай будет приходится 40% продаж глобальной робототехники.

Такой тренд имеет под собой реальные основания. Затраты на оплату труда растут, угрожая производственной базе и инфраструктуре, которые превратили Китай в экономическую державу. IDC прогнозирует, что к 2020 году Китай потратит $59,4 млрд на робототехнику и сопутствующие услуги.

Согласно сообщениям Nikkei’s Asian Review, около 90% персональных роботов, представленных на выставке потребительской электроники IFA, которая недавно прошла в Берлине, были разработаны и изготовлены китайскими компаниями.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайская компания разрабатывает банкоматную сеть на блокчейне. UnionPay запатентует систему, которая будет связывать все ATM в сети банкоматов с помощью технологии блокчейн.

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По материалам zdnet.com