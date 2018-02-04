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Туристы из Китая совершили первую поездку в Европу без наличных (фотогалерея)

04.02.2018 9:00

Финляндия стала первой европейской страной, где китайцы могут оплачивать все свои покупки смартфонами

В деревне Санта-Клауса принимают китайский мобильный кошелек Фото: xinhuanet.com

Группа туристов из Китая впервые совершила путешествие по Европе без наличных. Путешественники пользовались исключительно привычными для себя мобильными кошельками Alipay (китайский платежный сервис, который входит в состав Alibaba).

Целью путешествия группы из Поднебесной стала Финляндия. Эта страна известна благоприятным отношением к безналичным расчетам. А интеграция местной платежной инфраструктуры с китайским сервисом Alipay сделала кешлесс возможным и для туристов.

Так, все транзакции на протяжении поездки осуществлялись через счета туристов в Alipay. Например, бронирование рейсов, покупки в местных магазинах в Хельсинки, обеды в ресторанах и посещение музеев происходило без использования наличных. Все товары и услуги можно было оплатить, сканируя QR-коды с помощью смартфона.

В будущем платежный сервис Alipay планирует объединилась с крупнейшим сервисом такси в стране (Lähitaksi). После того, как это случится, 1250 машин такси в Финляндии будут принимать Alipay.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Платежная платформа Alipay продолжает расширять свое покрытие за рубежом, чтобы туристам из китая было удобно использовать привычные платежные инструменты (мобильные кошельки) во время путешествия. Так, ранее мы сообщали, что китайский кошелек заработал в еще одной стране.

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Рубрики: AlipayЕвропаМирМобильные платежиНовости
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