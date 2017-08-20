Китайские хакеры продают устройства для взлома iPhone

Китайские хакеры обнаружили в операционной системе iOS уязвимость, позволяющую достаточно просто получить полный доступ к устройству
Суть взлома заключается в простом переборе всех возможных комбинаций чисел. Компания Apple предусмотрела защиту от подобного метода, поэтому после ввода неправильного пароля система просит подождать до следующей попытки, а если неверный пароль был введён десять раз, то всё содержимое устройства стирается.
Хакеры обнаружили, что в служебном режиме восстановления iOS ограничение на количество неверных вводов пароля попросту не работает. В таком состоянии к устройству можно применить метод брутфорса (подбора паролей) для доступа к системе.
Более того, предприимчивые злоумышленники уже продают за $500 специальное устройство для подбора паролей к iPhone. Известный видеоблогер с YouTube-канала EverythingApplePro показал работу такого гаджета в действии.
Компания Apple сообщила, что в iOS 11 эта уязвимость устранена.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что хакеры крадут банковские данные через приложения для вызова такси. Кибермошенники создали новую версию трояна Faketoken Android.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За последние два года киберпреступления участились почти вдвое
По материалам 4pda.ru