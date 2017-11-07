Китайский центробанк призывают скорее запустить свою криптовалюту

Эксперт центробанка считает, что Китай должен как можно скорее запустить национальную криптовалюту

Глава отдела исследований цифровых валют Народного банка Китая Яо Цянь заявил, что финансовый регулятор должен как можно быстрее выпустить собственную криптовалюту, которая служила бы законным платежным средством.

По мнению эксперта, такой шаг позволит сократить транзакционные издержки и развить сферу финансовых услуг в отдаленных районах страны. Кроме этого, национальная криптовалюта повысит эффективность монетарной политики Народного банка.

Напомним, впервые о планах по созданию собственной криптовалюты Народный банк Китая заявил в январе 2016 года.

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Ранее сообщалось о том, что центробанк одной из стран запускает цифровую валюту. Эта страна станет первой в мире, запустившей цифровую валюту.

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По материалам forklog.com