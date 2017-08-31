Китайским кошельком Alipay можно будет пользоваться в еще одной стране

Китайские туристы смогут расплачиваться через Alipay в Южной Африке

Ведущий мобильный кошелек Alipay в партнерстве с финтех-компанией Zapper предоставит китайским туристам в Южной Африке больше возможностей для осуществления платежей через смартфон.

Партнерство позволит китайцам пользоваться Alipay при оплате покупок в 10 тыс торговых точек по всей стране, которые работают с QR-технологиями Zapper. Туристы смогут осуществлять платежи в юанях с любимого кошелька, просто сканируя QR-коды.

Более того, пользователи смогут искать поблизости рестораны, бары, театры, книжные магазины, парки развлечений и многое другое через платформу Discovery в приложении Alipay.

К тому же, еще в июне Alipay запустил в Кейптауне и Йоханнесбурге онлайн-сервис для оплаты билетов на автобусы.

По данным Южноафриканского департамента туризма, более 110 тыс китайских туристов посетили Южную Африку в 2016 финансовом году — на 38% больше, чем годом ранее. Туризм в Южной Африке непрерывно растет в течение последних 7 лет, и уже составляет 9% от ВВП страны.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайский сервис Alipay выйдет на новый рынок в 2018 году. Alibaba запустит специализированную версию своей системы цифровых платежей еще в одной стране.

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По материалам thepaypers.com