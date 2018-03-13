Доставка будущего уже не за горами

Дроны, по прогнозам экспертов, начнут доставлять товары в США в течение следующих нескольких месяцев. Первые такие полеты будут иметь некоторые ограничения, которые пока не уточняются.

The Wall Street Journal сообщил, что правительственные агентства и компании, которые разрабатывают технологию использования дронов, испытывают давление со стороны Белого дома. Правительство требует совместной работаты над этим проектом и скорейшей его реализации. Тем более что такие страны, как Австралия, Сингапур и Британия, уже вплотную занимаются вопросом доставок по воздуху. Джей Меркл, официальный представитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA), заявил, что дроны могут быть готовы к использованию уже этим летом.

Фактически, к началу мая, планируется запустить по меньшей мере 10 экспериментальных программ, одобренных FAA. В то же время Amazon настаивает на одобрении безопасности подробных беспилотных проектов, а также на создании конкретных правил эксплуатации. Компания заявила, что планирует забирать упаковки весом не более 2,3 кг с оптовых баз и доставлять их клиентам в радиусе 32 км.

Гур Кимчи, вице-президент организации доставки грузов Amazon (под названием Prime Air), сказал, что все вопросы по правилам эксплуатации и безопасности будут улажены к 2019 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mercedes-Benz тестирует доставку дронами. Mercedes-Benz продемонстрировал процесс доставки дронами в швейцарском городе Цюрихе.

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