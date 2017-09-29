Mercedes-Benz тестирует доставку дронами

Mercedes-Benz продемонстрировал процесс доставки дронами в швейцарском городе Цюрихе

Доставка дронами ближе, чем вы думаете: Mercedes-Benz Vans объединился с e-commerce-стартапом siroop и поставщиком дронов Matternet, чтобы начать пилотные испытания своей концепции доставки, используя дроны и фургоны собственного производства. Компании уже продемонстрировали для СМИ процесс доставки кофе от небольшого швейцарского торговца, используя платформу siroop.

Система работает так же, как любая другая сторонняя платформа для заказа: продавец мерчанта вводит детали заказа и передает их в Matternet. Это означает, что дрон знает, где забрать и куда отвезти заказ.

Дрон читает информацию о назначении доставки, используя QR-код на упаковке. Затем он напрямую доставит товар заказчику с максимальной скоростью до 70 км/ч на расстояние до 20 км.

Дрон летит на высоте около 80 метров над землей, а затем садится на крышу фургона Mercedes-Benz, который везет отправление прямо на место назначения. Затем водитель фургона достает пакет из дрона и доставляет его к двери заказчика.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в европейском городе заработала доставка на дронах. Благодаря дронам время на доставку сократится в пять раз.

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По материалам techcrunch.com