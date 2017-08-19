Количество долларовых миллиардеров в мире сократилось — исследование

Это произошло впервые со времен финансового кризиса в 2009 году

В 2016 году совокупный капитал долларовых миллиардеров со всего мира составил $7,4 трлн, сократившись на 3,7%, или на $283 млрд. Такие данные подаются в ежегодном исследовании Billionaire Census 2017, подготовленном консалтинговой компанией Wealth-X. По сравнению с 2015 годом количество миллиардеров снизилось на 76 человек — до 2397 богачей.

Основными причинами негативной динамики аналитики Wealth-X называют снижение капитализации бизнеса миллиардеров, падение стоимости акций их компаний, ослабление мировых валют к доллару США в 2016 году, а также тенденцию передавать имущество не наследникам, а в благотворительные организации.

При этом на фоне повсеместного «обеднения» миллиардеров часть из них смогли увеличить свое состояние в прошлом году. Прежде всего это те, кто держал значительную долю активов в долларах США и активно инвестировал в технологии.

Абсолютным лидером и по количеству миллиардеров, и по их капиталу в 2016 году вновь стали США. В этой стране прирост числа миллиардеров составил 35 человек, до 620, а их капиталы увеличились на 4,6%, до $2,6 трлн. Следом за США в рейтинге идет Китай (249 человек, $670 млрд), но с тенденцией к снижению. Замыкает тройку лидеров Германия — 129 миллиардеров, $368 млрд.

По данным Wealth-X, 40% богачей (946 человек) проживают в 30 крупных городах мира. Наибольшее число миллиардеров по-прежнему живут и работают в Нью-Йорке (102 человека), за ним следуют Гонконг (72), Москва (71), Лондон (62) и Сан-Франциско (60).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам rbc.ru