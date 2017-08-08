Конкурент Alibaba создает собственную систему кредитного рейтинга

В соперничестве с Alibaba компания Tencent решила создать собственную систему кредитного рейтинга

Ant Financial, платежное подразделение Alibaba, запустило систему Sesame Credit еще два года назад. Данные системы позволяют оценить способность потребителей погашать свои долги.

Теперь Tencent хочет запустить аналогичный сервис, который учитывал бы социальные и финансовые истории потребителей для оценки их кредитоспособности.

В Китае сама идея систем кредитного рейтинга стала популярной благодаря молодежи. Молодые китайские потребители в основном не имеют кредитной истории, которая дала бы им возможность, к примеру, арендовать гостиничные номера или велосипеды без необходимости оставлять залог.

Сейчас Tencent тестирует систему с небольшим количеством своих подписчиков. Как и Alibaba, компания стремится к популяризации мобильных платежей и их массовому использованию вместо наличных. Так, рынок мобильных платежей Китая в 2016 году достиг $5,5 трлн, что в 50 раз больше, чем в США ($201 млрд).

На китайском рынке доминируют Alibaba и Tencent, при этом в последнее время Tencent посягает на лидерство Alibaba. Так, за три месяца в первом квартале доля рынка Tencent достигла 39,5%, а доля Alibaba снизилась до 53,7%.

Разработка новой системы оценки кредитоспособности Tencent подчеркивает желание компании развивать свой платежный бизнес, который пока используется в основном для небольших транзакций в магазинах и P2P-переводов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам pymnts.com