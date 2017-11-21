Конкурент Coinbase: провайдер платежей Square запустил сервис покупки Bitcoin

Эксперты уже предсказывают, что этот сервис может составить конкуренцию таким площадкам, как Coinbase



Провайдер онлайн-платежей Square начинает тестирование, в рамках которого пользователи приложение Cash App смогут покупать и продавать биткоины. Компания добавила этот сервис в свое приложение для денежных переводов по просьбам пользователей. Пока клиентам доступны только небольшие суммы трансферов.

Один из пользователей приложения, уже написал в своем Twitter, что он перевел на счет в приложении 20 долларов со своей дебетовой карты. А затем купил на них Bitcoin. На всю операцию ушло не более 30 секунд.

Эксперты уже предсказывают, что этот сервис может составить конкуренцию таким площадкам, как Coinbase, отвоевав у нее до 40% оборота уже к концу второго квартала 2018.

Одно из основных преимуществ новго сервиса — отсутствие комиссии (Coinbase взимают за услугу 3,99%). Даже если в будущем Square и введет плату за покупку биткоина — по мнению аналитиков она не превысит 1,5%.

А в Credit Suisse предсказывают, что новый бизнес принесет компании $30 млн годового оборота через пару лет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Square инвестирует миллионы долларов в сервис по продаже билетов. Таким образом платежный сервис намеревается усилить свои позиции на рынке e-commerce.

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