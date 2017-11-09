Кредит доверия: названы самые надежные финансовые бренды

Сфера финансовых услуг все еще не вернула доверие потребителей после кризиса 2008 года

После кризиса 2008 года индустрия финансовых услуг пытается вернуть доверие потребителей. По данным последнего исследования Landor Pulse, розничные банки по-прежнему не восстановили доверие своих клиентов. Кредитным компаниям, по большей части, доверяют больше, чем розничным банкам, а PayPal оказался лидером по уровню доверия среди американских потребителей.

Около 30% респондентов сообщили, что доверяют PayPal. Для сравнения, Visa довольствуется доверием 25% потребителей, Mastercard – 23% и American Express – 17%. Доверие к последнему бренду упало на 7% с 2006 года.

Другим сервисам для совершения электронных платежей — Apple Pay и Google Wallet – доверяют еще меньше (13%). Электронному кошельку PayPal Venmo доверяют всего 10% пользователей финансовых услуг в США.

Среди розничных банков самыми надежными считаются Capital One и Chase (по 17% каждый), а также Bank of America (16%).

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Ранее сообщалось о том, что PayPal превратит Venmo в «вездесущий цифровой кошелек». Платежи через платежное приложение Venmo будут принимать еще 2 млн ритейлеров.

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