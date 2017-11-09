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Кредит доверия: названы самые надежные финансовые бренды

09.11.2017 21:01

Сфера финансовых услуг все еще не вернула доверие потребителей после кризиса 2008 года

Самые надежные финансовые бренды

Кредит доверия: названы самые надежные финансовые бренды. Фото: voyagefinancial.ca

После кризиса 2008 года индустрия финансовых услуг пытается вернуть доверие потребителей. По данным последнего исследования Landor Pulse, розничные банки по-прежнему не восстановили доверие своих клиентов. Кредитным компаниям, по большей части, доверяют больше, чем розничным банкам, а PayPal оказался лидером по уровню доверия среди американских потребителей.

Около 30% респондентов сообщили, что доверяют PayPal. Для сравнения, Visa довольствуется доверием 25% потребителей, Mastercard – 23% и American Express – 17%. Доверие к последнему бренду упало на 7% с 2006 года.

Другим сервисам для совершения электронных платежей — Apple Pay и Google Wallet – доверяют еще меньше (13%). Электронному кошельку PayPal Venmo доверяют всего 10% пользователей финансовых услуг в США.

Среди розничных банков самыми надежными считаются Capital One и Chase (по 17% каждый), а также Bank of America (16%).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что PayPal превратит Venmo в «вездесущий цифровой кошелек». Платежи через платежное приложение Venmo будут принимать еще 2 млн ритейлеров.

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Рубрики: PayPalНовостиСША
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