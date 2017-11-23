Кредиты населению в нацвалюте с начала года выросли на 20 млрд грн

По словам Екатерины Рожковой, это последняя цифра по состоянию на сегодняшнее утро

Кредиты физическим лицам в нацвалюте по банковской системе с начала года выросли на 20 млрд грн. Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Замглавы НБУ рассказала, что гривневое кредитование преимущественно растет за счет потребительских кредитов. Это существенно влияет на уровень процентных ставок, так как ставки по потребительским кредитам исторически являются самыми высокими.

По данным НБУ, также понемногу восстанавливается кредитование ипотеки и автокредитование, но значительно более низкими темпами.

Рожкова также напомнила, что кредитование населения в иностранной валюте сейчас запрещено.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ изменил правила операций по приему наличных для перевода. Национальный банк повысил прозрачность операций по приему наличных для последующего их перевода.

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По материалам minfin.com.ua