Криптовалютная сфера создает рабочие места

За последние полгода количество вакансий в криптовалютных компаниях удвоилось

По мере развития криптовалютного рынка, появляется все больше онлайн публикаций вакансий, связанных с работой в этой сфере. Об этом сообщается в отчете AngelList по результатам проведенного исследования.

Согласно отчету, в первой половине 2017 года криптовалютные стартапы привлекли больше финансирования, чем за весь 2016 год. Растущее количество стартапов совпало с увеличением количества публикаций вакансий на платформе AngelList.

Среди преимуществ работы в криптовалютных компаниях AngelList называет:

— зарплаты в криптовалютных компаниях на 10-20% выше, чем в других технологических компаниях,

— более гибкий рабочий график, на 22% чаще, чем у других работодателей,

— часто вместе с оплатой работы в качестве бонуса предлагают сотрудникам токены проекта в качестве акций.

На данный момент на сайте AngelLink представлено более 2,5 тыс технических вакансий и около 1 тыс нетехнических вакансий в криптовалютной сфере.

Среди других требований работодателей: умение быстро учиться и интерес к отрасли.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ЕЦБ не имеет полномочий запрещать и регулировать криптовалюты. В Европейском центральном банке обеспокоены вопросами кибербезопасности на фоне стремительного развития криптовалют.

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По материалам cointelegraph.com