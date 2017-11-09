Криптовалюты должны регулироваться на международном уровне – США

Чиновники в США призывают к международному регулированию криптовалют

США призывают к международному регулированию криптовалют. Об этом заявила на слушаниях в палате представителей замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер.

По ее словам, только режим регулирования, реализуемый по всему миру, может быть успешным.

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Ранее сообщалось о том, что китайский центробанк призывают скорее запустить свою криптовалюту. Эксперт центробанка считает, что Китай должен как можно скорее запустить национальную криптовалюту.

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По материалам banki.ru