close-btn
PaySpaceMagazine
Свежий номер PaySpace Magazine 2017 #2
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Криптовалюты должны регулироваться на международном уровне – США

09.11.2017 10:19

Чиновники в США призывают к международному регулированию криптовалют

Криптовалюты должны регулироваться на международном уровне – США. Фото: en.insider.pro

США призывают к международному регулированию криптовалют. Об этом заявила на слушаниях в палате представителей замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер.

По ее словам, только режим регулирования, реализуемый по всему миру, может быть успешным.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайский центробанк призывают скорее запустить свою криптовалюту. Эксперт центробанка считает, что Китай должен как можно скорее запустить национальную криптовалюту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Биткоин может стать новым классом активов — CME Group

По материалам banki.ru

Рубрики: BitcoinЗаконодательствоКриптовалютыМирНовостиСША
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме