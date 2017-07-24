Криптовалюты не имеют существенного влияния на экономику — президент ЕЦБ

Ранее в Европейском центральном банке заявляли о необходимости более жесткого регулирования криптовалютного рынка

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги опубликовал заявление о влиянии цифровых валют на финансовую экономику.

Драги сообщил, что ЕЦБ постоянно мониторит влияние технологии блокчейн на платежную экосистему во избежание рисков. Однако, несмотря на то, что ЕЦБ всегда был открыт к исследованию технологии распределенного реестра, европейский банк все еще достаточно холодно относится к биткоину. Ранее в ЕЦБ заявляли о необходимости более жесткого регулирования криптовалютного рынка, а также о том, что криптовалюты нельзя относить к категории «валюты» или «деньги».

Несмотря на значительный рост капитализации рынка криптовалют в 2017 году, в ЕЦБ заявляют, что цифровые валюты не имеют существенного влияния на экономику.

Однако, Драги предостерегает, что «риски могут появиться в будущем», что должно повлечь за собой «принятие надлежащих нормативно-правовых мер» с целью «обеспечения финансовой стабильности».

При этом, по мнению Драги, такие нормативно-правовые меры будут более эффективны в случае их внедрения на международном уровне.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что сингапурский стартап выпускает платежные карты с мгновенной конвертацией криптовалют. Выпущенная стартапом TenX карта Visa, мгновенно конвертирует цифровые валюты в фиатные деньги: доллары, йены и евро.

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По материалам cryptocoinsnews.com