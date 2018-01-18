Кроссовки-проездной вызвали в Германии небывалый ажиотаж

Жители Берлина три дня стояли в очередях за новинкой

Немецкий гигант Adidas и общественный транспорт Берлина порадовали местную молодежь необычной новинкой – кроссовками EQT Support 93/17 Berlin. Их обладатели смогут пользоваться общественным транспортом города бесплатно благодаря вшитому проездному.

Продажи кроссовок стартовали 16 января. Немцы простояли в очереди почти 3 дня, чтобы приобрести уникальную новинку. Примечательно, что цена кроссовок – всего €180, тогда как годовой проездной стоит аж €761.

Выгода от кроссовок настолько существенна, что за новинкой выстроились длинные очереди. Пытаются заработать на кроссовках-проездных и спекулянты — на eBay перекупщики продают обувь по заоблачным ценам – €1,800 — €2,200.

Отмечается, что бесплатный проезд возможен, только если пассажир заходит в транспорт в кроссовках. Если же обувь находится в руках или в рюкзаке, то проезд все равно придется оплатить.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця ввела безналичный расчет за билеты на международные поезда. Ранее такие билеты можно было приобрести только за наличные.

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По материалам ubr.ua