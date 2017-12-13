Готовимся к запуску: как использовать электронный билет в транспорте Киева

Технические работы по установке терминалов в транспорте уже начались

На днях начались подготовительные работы к установке автоматизированной системы оплаты проезда в электротранспорте Киева. Впоследствии такой же системой будет оборудован и автотранспорт. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети FaceBook.

После установки оборудования и внедрения электронного билета, в городском транспорте можно будет оплатить проезд следующими инструментами:

• с помощью транспортной карты (электронного проездного)

• с помощью льготной социальной карты (Карточки киевлянина)

• с помощью банковской бесконтактной карточки

• с помощью смартфона (через мобильное приложение, экран или NFC).

Билет на одну поездку можно купить за наличные в терминале на остановке (бумажная версия с QR-кодом) и с банковской карты прямо в автобусе (электронный билет)

Проездной билет (на виды транспорта, на время, на количество поездок, на расстояние) планируют продавать через «Кабинет пассажира» на соответствующем сайте. Или через электронные терминалы пополнения.

В течение переходного периода продавать билеты и учить пассажиров пользоваться новой техникой, будут кондукторы.

Контролировать оплату проезда также будут с помощью терминалов оплаты, установленных в транспорте. Если пассажир поднесет проездной к валидатору, где только что оплатил проезд, устройство подаст сигнал о том, что поездка уже оплачена. Также для проверки будет использоваться переносные терминалы, с помощью которых контролер сможет зафиксировать, когда пассажир последний раз использовал карту для оплаты проезда.

Льготники тоже должны фиксировать свой проезд в общественном транспорте, воспользовавшись Картой киевлянина. Это необходимо для обеспечения прозрачности и точности учета фактически предоставленных услуг по перевозке пассажиров.

Валидаторы будут размещены в салоне по принципу «количество дверей + 1», а в автобусах малой вместимости — 2 единицы. Интерфейс будет на украинском языке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В ноябре сообщалось, что электронный билет в транспорте Киева заработает не ранее, чем через несколько месяцев. Ранее планировалось внедрение в конце декабря – начале января, но сроки перенесли.

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