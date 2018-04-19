Цена сделки между Coinbase и Earn.com составила около $120 млн

Криптобиржа Coinbase приобрела Earn.com. Условия сделки пока не разглашаются, но предполагается, что общий компенсационный пакет, вероятно, превысит $120 млн, сообщает CCN.

До ребрендинга компания Еarn.com называлась 21 Inc., и специализировалась на выпуске оборудования для майнинга биткоина. Потом преобразовалась в некое подобие социальной сети, в которой можно выполнять задания за криптовалюту.

Представители компании заявили, что специалисты разрабатывают токен ERC20 для обеспечения своей платформы, заменив тем самым биткоин. Coinbase, в свою очередь, готов всецело поддержать токены ERC20.

В Еarn.com также сообщили, что на данный момент токены не являются приоритетной задачей. Наибольшие усилия компания направит на интеграцию в экосистему Coinbase.

Также в сети появилась информация, что бывший генеральный директор Earn.com Баладжи Шринивасан станет главным техническим специалистом проекта.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что биржа Coinbase запустила фонд для инвестиций в криптовалютные стартапы. Новый фонд получил название Coinbase Ventures. Основным назначением фонда является инвестирование в криптовалютные и блокчейн стартапы на ранней стадии развития. По словам руководителя подразделения корпоративных и деловых операций Coinbase Эмили Чой, целью фонда является укрепление сектора.

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По материалам ccn.com