Французский гигант Carrefour запустил собственное мобильное приложение для платежей

Французская торговая группа Carrefour запустила мобильное платежное приложение Carrefour Pay, которое позволяет осуществлять расчеты в магазине, сообщает Thepaypers.

К концу 2018 приложение будет поддерживать все карты местных банков, а на данный момент оно доступно только пользователям Android с картами PASS Mastercards или C-Zam. Использовать приложение уже можно во всех магазинах, где принимают бесконтактные платежи.

Чтобы воспользоваться технологией, пользователю необходимо иметь телефон Android с NFC с установленным на нем приложением Carrefour & Moi, которое можно бесплатно загрузить из Google Play Store. Пользователю нужно только «привязать» к приложению свою карту, указав ее реквизиты и код безопасности, который придет в SMS от банка.

Каждый раз, когда клиенту необходимо воспользоваться услугой, он просто должен разблокировать свой смартфон и поднести его к платежному терминалу для совершения оплаты. Также автоматически учитываются все программы лояльности и скидочные купоны.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ашан запускает приложение для мобильных платежей. Auchan Retail Italia, в сотрудничестве с Mastercard, запустила новое мобильное платежное приложение AuchanSpeedy. Благодаря использованию приложения AuchanSpeedy клиенты смогут сканировать продукты в магазине и оплачивать их со своего телефона.

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По материалам thepaypers.com