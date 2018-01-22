Крупнейшая китайская соцсеть запустила магазин без касс

Китайский тренд открытия автоматизированных магазинов поддержала еще одна крупная компания

Крупнейшая китайская соцсеть WeChat открыла свой первый магазин без касс и продавцов в Шанхае. В новом магазине можно купить снэки, напитки, кофе, одежду, предметы домашнего обихода, цветы и даже велосипед.

Как и в других магазинах подобного типа, для входа внутрь покупатели должны отсканировать QR-код. Это нужно сделать с помощью приложения WeChat.

На выходе датчики распознают покупки клиента и снимают с его кошелька WeChat их стоимость. Операционный директор WeChat Бай Чжэньцзе заявил, что процесс оплаты займет менее 0,1 секунды.

При этом в компании отметили, что WeChat только «предоставляет платформу, но не занимается операционной деятельностью».

В будущем не исключено применение в магазине технологии распознавания лиц и изображений.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, подобных магазинов уже немало как в Китае, так и по всему миру. В новом формате шопинга технологии заменят продавцов, а мобильные кошельки — рассчеты через кассу.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Amazon Go изнутри: магазин без касс и продавцов открыт для посещения

По материалам ecns.cn