Крупнейшая криптобиржа Binance переехала на острова

Популярная криптовалютная биржа переехала на Мальту

На этой неделе Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа с ежедневным объемом торгов $1,7 млрд, переместила свою штаб-квартиру на Мальту. Отмечается, что этот регион всегда был дружелюбен к криптовалютным компаниям и инвесторам.

Компания переместила на Мальту свои ресурсы и нынешнюю команду, а также решила нанять более 200 штатных сотрудников, чтобы окончательно закрепить компанию в этом регионе. Для любого многомиллиардного стартапа, такого как Binance, перемещение штаб-квартиры всегда сопряжено с трудностями, особенно в отношении финансов и регуляторных конфликтов.

Однако вполне очевидно, что именно положительное отношение властей Мальты к криптовалютам и blockchain-технологии дало Binance достаточную уверенность для перемещения команды и бизнеса в данный регион.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что популярная криптобиржа получила официальное предупреждение от регулятора. Главный финансовый регулятор Японии вынес предупреждение криптобирже Binance. Основанная летом 2017 года компания, со штаб-квартирой в Гонконге, стала одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж по объему торгов за последние шесть месяцев.

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