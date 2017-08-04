Крупнейшая криптобиржа планирует поддержать Bitcoin Cash

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase изменила свою позицию относительно Bitcoin Cash

Напомним, Coinbase была одной из многих бирж, отказавшихся от поддержки нового актива на основании того, что он небезопасен. Помимо этого, биржа также заявила, что клиенты, которые хотят после форка получить Bicoin Cash, должны вывести свои биткоины на другую платформу.

Теперь же компания пересмотрела свое решение и оповестила пользователей по электронной почте о том, что к 1 января все же добавит поддержку новой цифровой валюты.

Такое резкое изменение наверняка вызвано недовольством клиентов Coinbase, которые пригрозили переместить свои монеты на другую платформу, а в некоторых случаях даже собирались подать судебные иски за то, что биржа лишила их права на получение Bicoin Cash (люди любят получать что-то бесплатно; особенно те, кто увлекается криптовалютами). Непонятно, как сильно это повлияло на бизнес Coinbase, но, по подсчетам аналитиков, после вывода средств клиентами резервы биржи сократились почти вдвое.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что биржа Bitsane заявила о поддержке Bitcoin Cash. Обмен доступен в парах BCH/USD, BCH/EUR, BCH/BTC, BCH/ETH.

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По материалам techcrunch.com